Sulz a. N. Sozialer Wohnraum wird knapp – mehr Obdachlose

Im vergangenen Jahr musste für sechs obdachlose Menschen (zwei waren es 2015) in städtischen Gebäuden ein Quartier besorgt werden. In diesem Jahr sind zwei weitere Fälle dazu gekommen. Ein Grund dafür könne sein, dass es zu wenig Sozialwohnungen in Sulz gebe und auch Asylbewerber günstige Wohnungen suchten. Neben Einzelpersonen, überwiegend Männern, musste im vergangenen Jahr auch für eine obdachlos gewordene Familie eine Unterkunft bereitgestellt werden.

Gründe für die Obdachlosigkeit seien nicht nur soziale Ursachen, erklärte Bürgermeister Gerd Hieber, auch ein Brand könne zu einer solchen Situation führen. Bei der Wohnungsbeschaffung helfe inzwischen der Eigenbetrieb sozialer Wohnungsbau, ein eigenes Angebot für Unterkünfte zu haben.

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 hat die Stadt 46 (2015: 19) Flüchtlinge in eigenen Gebäuden, unter anderem in Sulz, in den Rathäusern Bergfelden und Fischingen, untergebracht. Insgesamt leben 207 Asylbewerber, davon 127 anerkannte, in der Stadt. Kreisweit seien es 1362 Flüchtlinge, teilte Sabrina Glöckler mit.