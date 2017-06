Sulz a. N. "Soziale Themen, die uns alle angehen"

So langsam merkt Erich Weik, was auf ihn als Vorsitzenden zukommt, nämlich eine ganze Menge an organisatorischer Arbeit. Seinem Vorgänger Anton Steimle kann er nur bestätigen, sehr aktiv gewesen zu sein. So werde versucht, bei den VdK-Stammtischen immer ein Thema zu bieten, das die Leute interessiere.

Beratung, Einbruchsicherung, Patientenverfügung, Arzneimittel – vieles ist schon aufgegriffen worden, neue Ideen sind immer wieder gefragt. Veranstaltungen und Ausflüge müssen vorbereitet werden. Ein Großereignis steht im kommenden Jahr an: Der VdK Sulz ist am 12. August 1948 gegründet worden. 2018 werden 70 Jahre gefeiert. Weik dachte ursprünglich daran, das Jubiläum in einem kleineren Rahmen zu begehen, der Kreisverband Rottweil tendierte jedoch zu einem Festakt, der nun auch in der Stadthalle stattfinden soll. Auch hier laufen die Vorbereitungen.

274 Mitglieder zählt der Sulzer Ortsverband mittlerweile. Anton Steimle hat sein Ziel von 300 nicht ganz erreicht. Das wird nun Erich Weik ansteuern. "Aber es ist schwierig", räumt er ein. Man müsse die Leute für eine Mitgliedschaft überzeugen, schnell und richtig reagieren, wenn Beratung gesucht werde. Der Mitgliedsbeitrag von 72 Euro im Jahr (Partner zahlt die Hälfte) kann sich jedenfalls lohnen. Weik nennt ein Beispiel: So sei eine Frau wegen einer Erkrankung ein höherer Schwerbehindertengrad zugeteilt worden. Nach fünf Jahren sei dies geprüft worden. Dabei sollte der Schwerbehindertengrad auf ein Minium zurückgesetzt werden. "Wir haben den Widerspruch mit Begründung formuliert", erklärt Weik. Für solche Fälle gibt es die Rechtsberatung des VdK in Sulz, die jeden dritten Donnerstag im Monat ab 14.45 Uhr im Schülercafé in der Breitestraße 25 abgehalten wird.

Der VdK ist nach dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich für Kriegsversehrte gegründet worden. Heute ist er ein Sozialverband mit 1,8 Millionen Mitgliedern, der sich, so der Sulzer Vorsitzende, für soziale Gerechtigkeit und die Interessen sozial Schwächerer einsetze, durchaus auch mit Einfluss auf die Politik. Weik weist auf die Podiumsdiskussion des VdK-Landesverbands zur Bundestagswahl mit dem Titel "Soziale Spaltung stoppen" am 7. September in der Stadthalle Reutlingen hin. Dabei stünden Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut im Fokus. Weik: "Das sind Themen, die uns alle angehen" – und sollten auch ein Grund für Jüngere sein, in den VdK einzutreten.

Erich Weik ist Betriebsrat in seiner Firma. In Bergfelden gehört er der Feuerwehrabteilung an. Seine Hobbys werden künftig etwas zu kurz kommen. Die Arbeit im VdK mache er aber gern: "Das ist eine gute Sache."

Weitere Informationen: www.vdk.de/ov-sulz