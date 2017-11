Sulz a. N. Schriften heute noch aktuell

Mehr als 50 christliche Bücher hat er geschrieben. Übersetzt wurden sie auch ins Schwedische. Ihm zu Ehren fand 2009 an der Universität Lund in Schweden ein Symposium in deutscher Sprache und mit acht Referenten aus Deutschland, Schweden und den USA satt. Zwei Jahre später wurden ihre Vorträge in Buchform veröffentlicht. Zwei Exemplare davon überreichte am gestrigen Dienstag am Geburtshaus Ur-Ur-Ur-Enkel Hermann F. K. Roos Bürgermeister Gerd Hieber und Dekan Ulrich Vallon.

Die Stadt erinnere an den Prälaten, Landtagsabgeordneten und Schriftsteller Magnus Friedrich Roos mit einer Plakette am Geburtshaus und auf der Homepage. Außerdem gebe es ein Epitaph in der evangelischen Stadtkirche, sagte Hieber. Auch Stadtrundgänge seien mit dem Namen Roos verbunden.

Elfriede Arnold-Roos hatte noch ein weiteres Buch mit dabei. Der Autor hat 30 Andachten von Prälat Roos in modernes Schwedisch übersetzt. Der berühmte Sulzer ist mit seinen Schriften auch heute noch aktuell.