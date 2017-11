Sulz a. N. Schmale Einlaufrinne

Die Querrinne in der Steinbruchstraße habe einen so schmalen Einlauf, dass Zweifel aufträten, ob diese die auf der Straße ankommenden Wässer aufnehmen könne. Außerdem verlaufe der offene Graben zwischen Glatttalstraße und der Glatt entgegen dem natürlichen Flusslauf, so dass bei Starkregen ein Rückstau zu befürchten sei.

Stadtbaumeister Reiner erklärte gestern im Gemeinderat, dass der offene Graben eine Auflage des Naturschutzes sei. Dieser schwenke im weiteren Verlauf wieder in Flussrichtung. Ob die Entwässerung funktioniere, wisse er nicht. Sein Vorschlag war, die Ortsbesichtigung aufs Frühjahr oder Sommer 2018 zu verschieben. Dann könne man auf Erfahrungen über den Winter zurückgreifen.