Sulz a. N. Riesenspaß mit dem blutrünstigen Graf Dracula

Stark gefragt waren die Sänger aus dem Ober- und Mittelstufenchor in kleinen Ensembles und in großer Formation. Beispielsweise beim Auftritt der drei Vampirinnen, die den Horror-Spuk mit dem blutrünstig klingenden "Es ist angerichtet" eröffneten. Originell erklang die gesungene Aufforderung "Esst mehr Schokolade" beim Kaffeekränzchen von Mrs. Ascot, der Psychiatrieleiterin.

Das beseelte Duett "Gefühle im Bauch" ging genauso zu Herzen wie die groovende Swing-Version von "Maskenball". Als Dracula wurde Sophie Schönleber ihrer Rolle bestens gerecht. Sie brachte den blutrünstigen Grafen so unterhaltsam rüber, dass besonders die jungen Zuschauer im Publikum bei ihren Ausbrüchen laut lachten. Als Maklerin und Sekretär verdienten sich Juliane Schrön und Arved Fanta immer wieder Szenenapplaus. Als Draculas Widersacher Dr. van Helsing agierte Christoph Schrön, und als Leiter der Irrenanstalt, Dr. Sewart, hatte David Gamerdinger eine glanzvolle Rolle. Der rechtschaffene Mr. Nickelby, wunderbar gespielt von Florian Fillenberg, ließ mit seinem "Sittlichkeitsverein" schmunzeln. Als Erzählerinnen entführten Laura Brunenbusch und Rebecca Dettling nach England in das Jahr 1897. In verschiedenen Nebenrollen glänzten auch Vanessa Lorch und Elena Holzäpfel, etwa als Mrs. Nickelby und Tochter.

Als immer müde Notärzte bezauberten Marc Trautewig und Graziella Leopold sowie deren Fahrerin Vanessa Moritz. Als Kaffeedamen und Tanten machten Felicia Schmid, Anna Bader, Laura Voßler, Anna Rapp, Sara Kipp, Liv Honeck, Hannah Thiel und Maxine Schwellinger Furore. Finn Schröer und Elias Schulze gaben sich als Diebespaar die Ehre.

Annette Blaas hatte nicht nur bei ihrer Regie eine glückliche Hand bewiesen. Zu den Songs entwarf sie eine abwechslungsreiche Choreografie und begleitete am Klavier.