Sulz. Ein Raum, in den sich die Schüler zurückziehen können, um sich zu erholen, auszuruhen oder zu relaxen wurde in einer kleinen Feierstunde an der Grundschule in Sulz eröffnet. Rektorin Monika Schneider erklärte den Grundschülern den Sinn eines solchen Raumes, der von den Eltern des Fördervereines neu gestaltet wurde. Eine Grundschülerin durchschnitt das Band zur Freigabe des Ruheraums, der dann ausführlich von den Schülern begutachtet und getestet wurde. Eine besinnliche Atmosphäre konnte bei der Eröffnung natürlich nicht entstehen. Dazu war die Freude über den neuen Raum zu groß.