Sulz a. N. Probleme nicht nur verlagern

Schuldekan Hans-Jörg Dieter berichtete von der Relevanz des Religionsunterrichts. Dieser sei im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankert. An die Synodalen gewandt, bat er: "Lassen sie ihrem Pfarrer Luft, diese Aufgabe gut vorzubereiten und durchzuführen". Der Unterricht an der Schule sei eine große Chance. Das hätten auch die Reformatoren erkannt. "Glaube der sich Selbstreflexion verschließt, steht in der Gefahr schwärmerisch oder fundamentalistisch zu werden", betonte der Schuldekan. Er ist neben dem Kirchenbezirk Sulz auch für die Lehrkräfte im Bezirk Freudenstadt zuständig.

Unter der Frage "Was würde Jesus dazu sagen?", betrachtete Dekan Ulrich Vallon drei Ausschnitte kirchlicher Arbeit. Dankbar berichtete er, dass im Moment nur drei von 30 Pfarrstellen nicht besetzt seien. Es gelte auf attraktive Pfarrstellen hinzuwirken. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um in Zukunft im ländlichen Raum überhaupt Pfarrer zu bekommen. Im Kirchenbezirk versuche man gerade Diakonenstellen neu zu gewichten. Man wolle der hohen Qualifikation dieser Berufsgruppe gerechter werden.

Mit Blick auf den Pfarrplan 2024 wandte sich der Dekan vehement gegen eine Aussetzung. Damit würden dringende Schritte nur auf jene Pfarrer verschoben, die in 20 Jahren im Dienst sind. Man werde Pfarrstellen abbauen müssen, Kooperationen würden unumgänglich sein. "An diesem Pfarrplan führt kein Weg vorbei", unterstrich der Sulzer Dekan. Im Jahr des Reformationsjubiläums freue er sich über zahlreiche Angebote in den Gemeinden des Kirchenbezirks. Dekan Vallon verdeutlichte das Anliegen des Reformationsgedenkens mit dem biblischen Bild "Salz und Licht". Man wolle Identität stiften.