Sulz a. N. Ortsspezifisches im Vordergrund

Sulz. An politischen Stammtischen will der CDU-Stadtverband Sulz mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Erster Termin ist am Dienstag, 4. Oktober, im Mühlheimer "Rössle". Beim Marktplatzgespräch mit Volker Kauder im Sommer hatte Vorsitzender Tobias Bronner dieses Vorhaben bereits angekündigt.