Sulz a. N. Opernfestspiele: Warten auf Don Giovanni

Gerade der "Don Giovanni" ist ein Stoff, der ganz nahe bei den Menschen und ihren Erfahrungen ist und deshalb auch im 21. Jahrhundert funktioniert. Damit die einerseits dramatische, andererseits aber auch hochkomische Handlung nicht an den Besuchern vorbeizieht, erzählen die Rezitative die Geschichte übrigens auf Deutsch – und in den Musikstücken werden sie und die Charaktere dann munter – und nicht selten ironisierend – ausgespielt. Da ist, Kraftakt hin oder her, die Vorfreude bei den Akteuren schon groß.

Begeistert ist Gnass aber insbesondere von der Idee, Oper vor Ort auch für die Menschen vor Ort zu machen. "Oper erlebbar" bedeutet in diesem Fall nicht, das Musiktheater von 1787 ins Jetzt zu übersetzen, sondern es so zu erarbeiten, dass es seine ganze Kraft und Ästhetik entfalten kann, ohne abgehoben zu sein. Auch dafür stehen die Opernfestspiele in Glatt, die in den kommenden Wochen unter den Augen der Öffentlichkeit wachsen werden.

Karten im Vorverkauf

Die Aufführungen sind am Freitag/Samstag, 21./22. Juli, und Freitag, 28. Juli. Karten im Vorverkauf gibt es bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, unter der Ticket-Hotline 0741/7 87 90 oder unter www.schwabo.de/tickets

Weitere Informationen: www.residenzorchester.com