Sulz a. N. Neuer Biosaal als Startschuss

Schulleiterin Katharina Lucke begrüßte zu der kleinen Feier Hauptamtsleiter Hartmut Walter (Bürgermeister Gerd Hieber hatte einen anderen Termin), Hubert Pfister vom Stadtbauamt und die Vertreter der Fachschaft.

Ein langer Atem und viele Termine seien nötig gewesen. Die Arbeiten konnten nun aber mit "hoher Professionalität" zu einem guten Ende geführt werden, stellte Katharina Lucke fest. Sie lobte dabei die gute Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt. Man habe die bestmöglichen Lösungen angestrebt. "Es ist ein gutes Werk geworden", fand auch Hauptamtsleiter Walter.

Das Gymnasium hat nach den Bauarbeiten jetzt einen modern ausgestatteten Fachraum für 32 Schüler bekommen. Allerdings gab es viel zu tun, wie Hubert Pfister dann auch anhand von Bildern erläuterte. "Wir mussten bis in den Rohbau vordringen", erklärte er. Die bisher im Boden liegenden Leitungen wurden entfernt. Die für den Biologiesaal erforderliche "Infrastruktur" ist komplett in die Decke verlegt worden. Das sei eine "zeitgemäße Versorgung" und obendrein "viel eleganter", so Pfister