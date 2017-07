Sulz a. N. Neue Dorfmitte mit Platzgestaltung und einem Neubau

Was geplant ist, hat das Büro Pesch und Partner bereits im Oktober 2016 im Dürrenmettstetter Sportheim den interessierten Bürgern vorgestellt. Demnach soll die Fläche im Bereich Kirche und Rathaus, topografisch bedingt, auf zwei Ebenen neu gestaltet und genutzt werden. Auf dem vorderen Bereich wird ein Dorfplatz angelegt. Der Kirchenvorplatz wird nach der Planung über eine Treppe zugänglich gemacht. Westlich davon entsteht ein Neubau, für den das Haus Eberhard und der Farrenstall weichen müssen. Ebenfalls abgebrochen wird noch die "Wäsche", in der der Wanderverein und die Kirchengemeinde Räume haben.

Das Planungsbüro hatte für den Neubau drei Varianten vorgeschlagen: Die Variante eins, ein großer winkeliger Baukörper, ist favorisiert worden. Im Erdgeschoss befinden sich die Gemeinschaftsräume und ein Verkaufsraum sowie die Räume der Kirche und des Wandervereins. Beide wollten sich hier einmieten, teilte Robert Trautwein mit. In den zwei Obergeschossen werden Wohnungen eingebaut.

"Gibt es dafür einen Investor?", wollte Axel Grathwol (FWV) wissen. "Klar ist noch nichts", sagte Bürgermeister Gerd Hieber. Die grundsätzliche Idee sei aber, dass das Vorhaben über privates Investment laufe. "Ähnlich wie in Holzhausen", deutete Hieber an. Dort soll in einem Mehrfamilienhaus ein Dorfgemeinschaftsraum eingerichtet werden. Bei der Dorfplatzgestaltung sei die Stadt jedoch finanziell gefordert, sagte Hieber.