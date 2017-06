Sulz a. N. Neue Bauplätze in Planung

Sabine Breil gab bekannt, dass ein Bauplatz verkauft wurde. Für das Neubaugebiet Breite III habe der Technische Ausschuss die Planungsleistungen vergeben.

Erfreulich sei laut Breil, dass der Verkehrsspiegel am Kircheneck an der Einmündung der Aistaiger Straße in die Untere Dorfstraße nun doch in gleicher Größe ersetzt werden kann. Mit drei Hundekotstationen sieht sich der Ort derzeit gut aufgestellt. Am Rastplatz bei den Kastanien soll wieder eine zweite Sitzgarnitur aufgestellt werden. Sie wird in Kürze bestellt. Anstatt der umstrittenen Eiben soll dort in einer ehrenamtlichen Aktion Kirschlorbeer gepflanzt werden. Ein günstiger Zeitpunkt dafür sei der September.