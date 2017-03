Sulz a. N. Neue Aufgaben für engagierte Helfer

Zudem gebe es Ablehnungsbescheide für Asylbewerber. Auch darum müsse sich der Arbeitskreis kümmern. In einem konkreten Fall droht einem Iraker die Abschiebung. Wer einen solchen Bescheid erhält, hat Anspruch auf Beratung, er kann Einspruch einlegen und gegen die Abschiebung klagen. Die Unterstützung könnte so aussehen, dass die Betroffenen an die Stellen vermittelt werden, wo ihnen geholfen werde. Knispel denkt dabei an den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg mit seinen Beratungsstellen und Anwälten.

Samira Zerrouak berichtete, dass einige Flüchtlinge Arbeit gefunden haben. Arbeiten wollten alle, auch Frauen. Wichtigste Voraussetzung dafür sind Integrationskurse und Deutschkenntnisse.

Diese seien anstrengend. Wer daran teilnehme, habe keine Zeit für eine andere Beschäftigung, sagte Karl Götz. Doch danach hätten die Teilnehmer die Grundlage, um Arbeit zu finden. Angebote lägen vor.

Die Mitglieder des Arbeitskreises hoffen, dass zur Zukunftswerkstatt auch Unternehmer kommen. Willkommen sind aber alle, sich mit Ideen einbringen oder einfach nur aus Neugier vorbeischauen wollen. Die Atmosphäre wird locker sein. Es gibt Musik und ein orientalisches Buffet. An zehn Tischen wird diskutiert. Hans-Ulrich Händel, Beauftragter der Stadt für Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung, konnte bereits die Themen nennen. Einige davon sind das Image und die Neuorganisation des Arbeitskreises, Kommunikation, die Förderung von Toleranz und Weltoffenheit. Die Ideen werden gesammelt. Gehofft wird natürlich auch, dass der Arbeitskreis Helfer und Paten dazugewinnt. Weitere Ziele sind, interkulturelle Treffpunkte zu etablieren und Begegnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen.

Weitere Informationen: Die Veranstaltung am 28. März in der Stadthalle beginnt um 17.30 Uhr und soll etwa drei Stunden dauern. Interessierte können sich bei Paul T. Müller anmelden, Telefon 07454/52 13 oder E-Mail mueller.sulz@gmx.de beziehungsweise über die Internetseite des Arbeitskreises Flucht und Asyl. Es ist aber auch möglich, ohne Anmeldung zu kommen.