Sulz a. N. Mittelstands-Preis für die Sülzle-Gruppe

Eine Besonderheit des Preises: Unternehmen können sich nicht selbstständig bewerben, sondern werden von Dritten vorgeschlagen. 2017 wurden für den Wettbewerb insgesamt 4923 Unternehmen nominiert. "Bei einer so großen Anzahl an Bewerbern fühlen wir uns besonders geehrt, zu den erfolgreichsten Mittelständlern Deutschlands zu gehören. Gerade auch, weil wir dafür von Außenstehenden vorgeschlagen wurden", freuen sich die geschäftsführenden Gesellschafter der Sülzle Gruppe, Heinrich und Andreas Sülzle. "Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine so große und nun schon über mehrere Jahre anhaltende Resonanz. Deshalb sind wir außerordentlich stolz über diese Auszeichnung", betonen sie.