Sulz a. N. Lösung gefunden: neuer Platz für entfernten Grenzstein

Den Vorschriften zufolge müsste der Stein, wenn er wieder an der Grenze aufgestellt würde, 7,5 Meter von der Straße entfernt sein. Das wäre dann ein ganzes Stück in der Wiese. Joachim Hilser könnte sich nun vorstellen, den alten Grenzpunkt zu markieren und dort eine Platte anzubringen. Das Vermessungsamt soll einen Gestaltungsvorschlag machen. Der Originalstein, der, so Umbrecht, wohl 1949/50 gesetzt worden sei, kommt nun ein Stück weiter nach vorne Richtung Glatt im Einmündungsbereich der Straße zum Steinbruch. Dort würde er keine Verkehrsgefährdung mehr darstellen. Die Versetzung werde aber wohl erst im nächsten Frühjahr möglich sein, meinte Hilser.