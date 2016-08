Sulz a. N. Lecker Stockbrot direkt aus der Glut

Ballspiele mit dem Hintergedanken, diverse Instrumente kennenzulernen, standen auf dem Programm der Helferinnen, da musste selbst Ortsvorsteher Lutz Strobel sich seine Gedanken machen, ob nun die Triangel oder das Schlagzeug mit dem Ball angespielt werden musste.

Die 18 Kinder wurden dazu in drei Gruppen eingeteilt, wobei die Jungs an diesem Tag eindeutig in der Überzahl waren. Eine Gruppe davon warf sich wie erwähnt den Ball zu, von der Trompete zur Tuba, von der Tuba zur Klarinette – oder auch zur Querflöte. Jedes der Kinder hatte entsprechend ein Schild mit dem Instrument darauf erhalten, wer vorher ein Problem damit hatte, ein Instrument zu erkennen, der war nach dieser Übung nicht nur fangsicher, sondern kannte sich auch mit den Instrumenten aus. Ein Slalom zwischen den Noten hindurch half ebenfalls mit, sich musikalisch von der theoretischen Seite zu verbessern. Die Kinder transportierten dabei Wasser mit dem Schöpflöffel, mit dem Schwamm oder auch mit einer Pinzetten-Spritze. Wer am meisten Wasser nach dem Slalom ins Gefäß transportiert hatte, erhielt Punkte, ein bisschen Wettbewerbs-Charakter durfte es durchaus sein.

Einen Notenschlüssel auf- und abrollen, das gehörte zur Aufgabe der dritten Station, hier hatte Vorteile, wer sich beim Musikverein Holzhausen etwas auskannte. Da gab es auf dem Teppich Fragen über die Stärke der Musikkapelle und weitere Interna des ortsansässigen Musikvereines, der schließlich für diese lustige Veranstaltung verantwortlich war. Spiel und Spaß, das Stand im Mittelpunkt des Ferienspaß-Programmpunktes. Dies galt auch beim Stockbrot-Grillen, da war es ein Spaß, den vorgefertigten Teig über die im Vorfeld geschnitzten Haselnussstecken zu rollen. Und um das Stockbrot in einen essbaren Zustand zu bringen, wurde dieses über das Feuer und die Glut gehalten.