Sulz a. N. Laptopwagen für Realschule gesponsert

Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten die Prüfer Beate Zirker-Jahn und Florian Fellhauer. Vorgetragen wurde der Bericht von Uwe Hörning.

Bei den Wahlen wurde Anette Schreiber als Vorsitzende eingesetzt, übt das Amt aber nur kommissarisch für ein Jahr aus. Andrea Moisset, Vorsitzende des Elternbeirats, übernimmt das Amt der zweiten Vorsitzenden. Für Klaus-Dieter Montag rückt Anita Deuringer als Beisitzerin nach. Bettina Kaltenbach wurde wieder als Schriftführerin bestätigt. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Beate Zirker-Jahn und Florian Fellhauer. Schreiber bedankte sich bei der ausscheidenden Vorsitzenden Beatrix Haibt, der nichts zuviel gewesen sei, für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit in den vielen Jahren. Sie war 2008 als Schriftführerein dem Gremium beigetreten und hatte seit 2011 als Vorsitzende den Verein geleitet. Auch Schulleiter Jörg Springmann würdigte das Engagement von Haible, die immer mit viel Herzblut dabei gewesen sei. Sein Dank galt den Eltern und dem Verein als tragende Stütze, der auch in Zukunft in fester Konstellation so funktionieren möge.