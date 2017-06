Sulz a. N. Kunstvolle Objekte aus Holz

So wie sich seine berufliche Tätigkeit ab 2002 immer mehr auf den Prototypenbau mit viel Bürotätigkeit verlagerte, wuchs in seiner Freizeit sein Verlangen nach künstlerischer Gestaltung mit Holz. Kleine Dinge wie Herzen oder Sterne entstanden zum Verschenken. "Du könntest doch auch mehr machen", ermutigte ihn zu anspruchsvolleren Gegenständen aus wertvolleren Hölzern.

Bestanden seine technischen Hilfsmittel anfangs aus einfachen Handmaschinen, so wurde im Laufe der Jahre ein Kellerraum zu einer Hobbywerkstatt mit Fachmaschinen. Hier entstehen nun schöne Dinge wie CD-Ständer in Gitarrenform, quadratische Spieldosen, Servierplatten in Tierform, Schwartenbretter als Flaschenhalter oder auch kleinere Dinge mit Widmung, wie ein kleines Dekoherz mit Teelicht- und Vasenhalter. Sehr elegant aus verstockter Buche gearbeitet, kann man über die feine schwarze Maserung nur staunen, deren Künstler die Natur war.

Ein anderer Blickwinkel

Überhaupt sieht man die einheimischen Obst- und europäischen Laubhölzer in ganz anderem Blickwinkel dank Stein. Bei allen Stücken besticht die Wuchsdramatik als dekoratives Element, das selbst ein Vesperbrettle zu einem Kunstobjekt werden lässt, erst recht, wenn noch dunkle afrikanische Hölzer Farbakzente setzen.

Von der Idee über die Schablone bis zur Ausführung ist es ein langer Weg. Zu jedem Stück gibt es eine Pflegeanleitung. Auf acht regionalen Märkten jährlich bietet Stein seine Holzkunst an.