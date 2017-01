Sulz a. N. Insolvenzverfahren beendet

Wie berichtet, hat die Firma Mitte April 2016 beim Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Dieses erhöht die Sanierungschancen eines in die Krise geratenen Unternehmens. Voraussetzung ist allerdings, dass noch keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

Alle Gläubiger hatten im Oktober 2016 dem Insolvenzplan zur Sanierung der Firma zugestimmt. Demnach bleibt der Standort in Sulz erhalten, und 54 der 80 Arbeitsplätze werden gesichert. 26 Mitarbeiter erhielten das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Ein Großteil der Beschäftigten hat dies angenommen, fast alle anderen entschieden sich für den ausgehandelten Sozialplan.

Haugg Industriekühler konzentriert sich künftig auf die Entwicklung und Produktion von Kleinserien und Spezialanfertigungen. Die Herstellung mittlerer Serien werde über Partnerschaften abgedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wärmetauscher, die in Sulz produziert werden, regulieren die Betriebstemperaturen in Kompressoren, Vakuumpumpen oder Hydraulikaggregaten. Sie werden unter anderem in Bussen, Lokomotiven, Schiffen, Kranwagen und Traktoren eingesetzt.