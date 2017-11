Sulz a. N. Im Jubiläumsjahr krempelt der Verein die Ärmel hoch

Dieser Geburtstag solle aber nicht groß gefeiert werden, sondern, wenn überhaupt, auf dem Grillplatz beim Katzensteig begangen werden. Das Fest solle ein Ersatz für das traditionelle Waldfest sein, auf das der Heimat- und Kulturverein im kommenden Jahr verzichten will.

Diese Veranstaltung rief in diesem Jahr eine Resonanz wie schon lange nicht mehr hervor. Doch das Problem sei wie in den vergangenen Jahren die Zufahrt zum Vereinsgelände. Diese sei vor zwei Jahren mit viel Aufwand in einen besseren Zustand gebracht worden. Den schmalen Fußweg hinauf könnten und wollten viele Fischinger und Gäste nicht mehr auf sich nehmen. Bei der einzigen Zufahrt, die mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad nutzbar ist, sei man auf Zustimmung der Besitzer angewiesen.

Die Mitglieder möchten anderweitig aktiv werden. So ist am 17. und am 24. Februar eine Fleckenputzete geplant. An diesen beiden Tagen werden Hecken zurückgeschnitten, auch nach Wunsch der Ortsverwaltung. "Davon profitieren alle", so Tobias Unmacht. Das Vorstandsteam hatte sich an einem verregneten Tag im Ort umgeschaut und beschlossen, das Bänkle am Lindenplatz zu renovieren. Unmacht hat dazu einen Plan erstellt.