Sulz a. N. Holzhausen in der Vorreiterrolle

Am vergangenen Dienstag berichtete Strobel über seinen Ausflug nach Veringenstadt, zusammen mit Sabrina Glöckler und Hans-Ulrich Händel, beide in der Verwaltung für ehrenamtliches Engagement zuständig. Sie besichtigten in dem Ort nahe Sigmaringen ein Projekt für Mehrgenerationen-Wohnen.

Die Informationsfahrt hat Strobel überzeugt, dass sich "Mehrgenerationen-Wohnen" lohne. Dazu seien jedoch Investoren, Träger, hauptamtliche Betreuungskräfte und viele ehrenamtliche Menschen notwendig. Ohne professionelle Betreuung werde es nicht gehen. In Veringenstadt sei ein Bürgerverein, der Zuschüsse für "Gemeinwesenarbeit" erhalte, gegründet worden. In dem Dorfgemeinschaftshaus für mehrere Generationen gebe es fast täglich ein Programm.

Projektentwickler nötig