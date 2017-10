Sulz a. N. Hass auf den Chef führt zu Straftaten

Grund ist unter anderem die Auswirkung der Taten auf sein soziales Leben – unabhängig vom Verfahren. So habe sein ehemaliger Arbeitgeber am Mittagstisch in einem Gasthaus jedem erzählt, dass der Angeklagte gestohlen hätte. "Auch das Verhältnis zu meiner Frau war zerrüttet", gab der Sulzer zu.

Produktion lahmgelegt

Ein mit dem Fall vertrauter Polizeibeamter sagte vor Gericht aus, dass der Geschädigte durch die nicht aufhörenden Diebstähle dazu genötigt gewesen sei, seinen ehemaligen Mitarbeiter anzuzeigen. Eine Durchsuchung beim 62-Jährigen sowie Kamerabilder hätten Aufschluss über den Tathergang gegeben. Der Angeklagte habe die Taten Stück für Stück eingeräumt und schließlich die entwendeten Gegenstände zurückgebracht.

Der Geschädigte äußerte den Verdacht, schon früher vom 62-Jährigen bestohlen worden zu sein. Dennoch sei der Kündigungsgrund die Beschimpfung der anderen Mitarbeiter und Arbeitsverweigerung nach dem Motto "Die oder ich" gewesen. Geschäftsschädigend hatte sich vor allem das verklebte Schloss ausgewirkt. Dienstausfall war die Folge.

Strafmildernde Argumente bei der Urteilsfindung waren das vollumfängliche Geständnis des Angeklagten sowie die Tatsache, dass er die Gegenstände aus eigenem Antrieb zurückgegeben und nie geplant hatte, sich damit zu bereichern. Dass die Wut des Mannes auch zwei Jahre nach der Kündigung noch zu Taten führte, zeige, dass sich das Handeln des Mannes verselbstständigt habe, meinte der Vorsitzende Richter Wolfgang Heuer.

Negativ sei hingegen die Schädigungsabsicht, das "gezielte Lahmlegen der Produktion". Auch dass er die Taten nur "scheibchenweise" eingeräumt hatte und das erst, als die Lage ohnehin schon aussichtslos war, wurde negativ ausgelegt.

Heuer verurteilte den Sulzer zu einer Geldbuße von 70 Tagessätzen à 30 Euro. Der Mann, der nun wohl noch mit den Folgen seiner Taten und deren Kundgebung zu kämpfen haben wird, zeigte derweil vor Gericht glaubhafte Reue.