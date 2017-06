Sulz a. N. Glatter Schloss bald ohne Wasser

Gerade noch zwei Karpfen schwimmen, wie Pfister beobachtet hat, im Teich herum. Die anderen großen Fische seien, als der Teich im Frühjahr zufror, verendet. Die Feuerwehr habe die toten Karpfen herausgeholt. Die Feuerwehrmänner hatten auch versucht, den Teich wieder zu füllen. Nach drei Tage sei das Wasser abgeflossen. Das war keine Lösung.

Pfister kündigte an, dass jetzt nach der alten Wasserleitung bei der Brücke am "Kaiser" gesucht werde. Oberhalb des Wasserrads an der Kreisstraßen befinde sich eine der Quelle in Glatt. Eventuell könne das Wasser gefasst und über die frühere Wasserleitung in den Teich geleitet werden.

Gelingt das nicht, gäbe es durchaus noch eine andere Idee, die aber Geld kosten würde. Man könnte, so Pfister, Wasser vom Täle abfangen und bei der Kirche über einen offenen Graben zum Schloss abgezweigt. Eine solche Maßnahme müsste aber für den neuen Haushaltsplan angemeldet werden.