Sulz a. N. Geschichten über Frauen der Reformatoren

Die Autorin betrachtet das Reformationsgeschehen unter einem neuen Blickwinkel. Sie hat die historischen Quellen durchsucht und die Frauen der Reformation in einem Buch beziehungsweise an einem gemeinsamen Tisch zusammengebracht. "Verspottet, geachtet, geliebt – die Frauen der Reformatoren" heißt das Buch, das mittlerweile in der dritten Auflage vorliegt.

Zu Wort kommen Käthe Luther, besser bekannt als Katharina von Bora, Idelette de Bure (die Gattin von Johannes Calvin), Katharina Melanchthon, Anna Zwingli, Katharina Zell, Elisabeth Cruciger, Wibrandis Rosenblatt, die Reformatorin Argula von Grumbach, die von ihrem Mann als Hexe beschimpft wurde, sowie Katharina Kreutter, als Anhängerin von Thomas Müntzer gefoltert, gebrandmarkt und aus der Stadt gejagt. Koch lässt die Frauen auf der Grundlage historischer Quellen erzählen. So entstehen "Geschichten von Mut, Anfechtung und Beharrlichkeit", so der Untertitel des Buches.

Die Lesung am morgigen Freitag beginnt in der Elisabethkapelle des Klosters Kirchberg um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.