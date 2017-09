Sulz a. N. Erlös geht an Kindergarten und Grundschule

Los ging das Fest schon am Vormittag: Die Kindergartenkinder kamen und brachten gleich den halben Dschungel mit. Es gab musikalische Darbietungen mit Trommeln und Gesang. Auch die Grundschüler trugen zum Programm bei. Sie hatten ebenfalls Instrumente mitgebracht. "I am a Musicman", war ihr Motto.

Für Kinder war eine ganze Menge geboten. Sie durften eine Runde mit dem Feuerwehrauto fahren und sich in der Hüpfburg austoben. Im Zelt wurde gebastelt. Bogenschießen, betreut von Mitgliedern der BIG Glatt, war ein weiterer Programmpunkt für Kinder und Erwachsene. Übung macht den Meister, hieß es da. So mancher Pfeil verfehlte anfangs noch das Ziel. Spannung kam am Spätnachmittag auf: Die Preise der Tombola wurden verlost.

"Ich bin zufrieden", sagte Siegbert Mannchen. Den Erlös spenden die Narrenfreunde wieder an den Kindergarten und an die Grundschule. Sie wollten sich mit der Veranstaltung aber auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Mannchen hofft, dadurch neue Mitglieder gewinnen zu können, beispielsweise für die Gruppe der Gardemädchen. Hier leistet der Verein gute Jugendarbeit. "Das Problem ist, dass wir für Jungs in dem Alter nichts anbieten können", bedauert der Vorsitzende. Da wartet er noch auf eine "zündende Idee".