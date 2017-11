Sulz a. N. Eltern besorgt: Spricht Fremder Kinder an?

Sulz-Bergfelden - Ein Aushang am Bergfelder Kindergarten sorgt derzeit für besorgte Eltern. Ein Fremder soll in Bergfelden ein Kind angesprochen und angeboten haben, es zur Schule zu fahren. Die Facebookseite Blaulicht.info Sulz am Neckar hatte am Mittwochabend zur Vorsicht aufgerufen.