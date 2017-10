Sulz a. N. Ein Recht auf Musik

Sulz. "Die etwas andere Schulmusik" – so wirbt die Karl Elert Musikschule Oberndorf-Sulz für ihre Bläserklasse, die in Kooperation von der GWRS Sulz, der Musikschule und dem Musikverein Sulz betrieben wird. Seit 2010 wird die Musikschule jährlich mit 16 250 Euro bezuschusst. Nun wurde ein Zuschuss in Höhe von 2500 Euro pro Jahr beantragt, der der Bläserklasse zugute kommt. Diese richtet sich an Kinder unter zehn Jahren wendet. Mit dem Zuschuss soll ein finanziell niedrigschwelliges Angebot insbesondere für Familien mit geringem Einkommen geschaffen werden, stellte Cristina Fernández von der Musikschule dem Verwaltungsausschuss vor.