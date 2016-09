Sulz a. N. Ein ganz besonderes Konzert

Ralf Schon, der Vorsitzende hatte sich für die Veranstaltung mehr Resonanz gewünscht, doch die Idee eines Nachmittags, bei dem nur Jugendkapellen auftreten, muss sich wohl noch durchsetzen. Neben der Musik hatten sich die Gastgeber verschiedene Spiele ausgedacht.

Waren es im Vorjahr noch drei Jugendkapellen, die in der Fischinger Halle ihren Auftritt hatten, so konnte Ralf Schon inklusive der eigenen Jugendkapelle fünf Orchester dazu gewinnen. Eröffnet wurde der Nachmittag mit der Jugendkapelle Wittershausen-Bergfelden. Auch hier stand Marco Fuentes ganz vorne mit dem Dirigentenstab. Die Jungmusiker aus Altoberndorf und Aistaig zeigten unter Volker Rückert ihr Können, gleich danach die Jugendkapelle aus Horb mit Dirigentin Stefanie Ewald. Etwas ganz Besonders ist die Jugendkapelle Horb-Bittelbronn. Hier erzählte Sebastian Kocheise, dass sein Orchester eigenständig sei und von der Ortschaft sehr gut unterstützt werde.

Lustige Spiele lockerten das Ganze auf. So galt es für die Jugendlichen, mit einem kleinen Ball in das Loch des Tenorhorns zu treffen. Dass sich Alufolie hervorragend dafür eignet, Türme zu bauen, konnte bestaunt werden. Wichtig für die Vergabe der Platzierungen war, dass am Ende das Bauwerk stehenblieb. Auf dem Schulhof transportierten die Jungmusiker Wasser von einem Gefäß in ein anderes. Hier zeigten sich die Gastgeber besonders geschickt, das Wasser wurde im Mund und mit dem Waschlappen ins Ziel befördert. Alle Kapellen erhielten als kleines Dankeschön ein Bild zur Erinnerung.