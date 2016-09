Sulz a. N. Ein breites Spektrum an Berufen

Die unterschiedlichen Betriebe stellten sich jedoch nicht nur vor, sie gaben denSchülern auch Tipps, wie sie sich richtig auf einen Ausbildungsplatz bewerben, sei dies schriftlich oder in einem Onlineportal, wie Marcel Dürr, der als Ausbildungsmeister beim Pressenhersteller Lauffer aus Horb arbeitet, erklärte.

Was 2011 mit drei Betrieben begann, ist von Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen, berichtete Angelika Lacher, die an der Elly-Heuss-Knapp-Schule für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Organisation von Veranstaltungen zuständig ist.

Sie zeigte sich ebenso wie Schulleiterin Susanne Galla über die Resonanz der Unternehmen erfreut. Der Termin der "Fit4Job" sei für die Betriebe etwas schwierig, weil im September ein neues Ausbildungsjahr beginnt, räumte sie ein. Andererseits müsse sich die Schule auch an den Klassenarbeiten orientieren, die sich zu späteren Zeiten häufen würden.

Die Schule wird auch mit einem Stand bei der Ausbildungsmesse für die Region Sulz, "KAZ" beteiligt sein. Diese findet am 7. Oktober von 8.30 bis 17 Uhr und am 8. Oktober von 9 bis 13 Uhr in der Stadthalle im Backsteinbau statt.