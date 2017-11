Sulz a. N. Dreifachkonzert zum Doppeljubiläum

Der Ohrenschmaus setzte sich mit den Beiträgen des Musikvereins unter der Leitung von René Klaiber fort. Aus dem Chorraum brachten zunächst meditativ einfühlsame Töne von "Prayer and Jubilation" eine Saite bei den Besuchern zum Klingen, um danach einen satten jubilierenden Klangteppich über den Raum zu legen.

In die Welt der irischen Volksmusik entführte "Irish Tune from County Derry". Und mit "Just a Closer Walk with Thee" zeigten die Instrumentalisten auch ihre New Orleaner, jazzige Seite. Als Solisten brillierten Romy Beck (Trompete), Steffen Strobel (Klarinette) und Volker Grathwol (Posaune).

Der gute Ton gehört im Ort einfach zum guten Ton, denn rund 70 Mitwirkende dürften zum Erfolg beigetragen haben. Entsprechend wurden sie auch mit Applaus belohnt.

Die gemeinsame Zugabe, "Wahre Freundschaft soll nicht wanken" setzte dem Konzert schließlich die Krone auf. Sie wurde auf Wunsch wiederholt, und alle stimmten mit ein beim bewegenden Finale in der Bergfelder Remigiuskirche.