Sulz a. N. Die Gesichter der Sportidole

Sulz. "Sport und Kunst" stellt zahlreiche internationale Sportlegenden und Sportstars in großformatigen Porträts dar. Sie sind die Botschafter des Sports in der Welt. Sport steht in der Gesellschaft auf breiter Basis. Entweder ist man selbst aktiver Sportler oder man ist mindestens sportinteressiert. Eine Vernetzung mit der Kunst wird somit zur kulturellen Verbindung. Für den Sport und Kunstinteressierte wird die Ausstellung gleichermaßen zum Erlebnis für Jung und Alt.

Über das Porträt in die Bildkomposition

Jedes Gesicht motiviert zu einer eigenen Kunstdarstellung, die keinem Schema unterliegt. In der Ausstellung wird von Bild zu Bild die große Kreativität des Künstlers sichtbar. Will man jetzt weiter in das Bild eindringen, muss das Suchen nach dem darzustellenden Sportstar ausgeblendet und nur noch die Bildkomposition betrachtet werden. Nun erschließen sich dem Betrachter die Farbzusammenstellungen und die Bildform in einem Spannungsfeld. Die sonst nur kurze Bildbetrachtung wird jetzt zum Nachvollziehen und Entdecken des Prozesses des Kunstschaffens.