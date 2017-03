Sulz a. N. Der Trail-Weltmeister kommt

Geldbeträge gingen in den vergangenen Jahren unter anderem an den Förderverein Ruine Albeck, an die Grund- und Werkrealschule Sulz für einen Brennofen oder wurden für die Beschilderung der Radwege und, dahin floss die jüngste Spende, die Ausschilderung des Mühlbachhöhenwegs verwendet. So ist in den vergangenen 25 Jahren eine stolze Summe für die Allgemeinheit zusammen gekommen.

Die Mountainbike-Gruppe, die die Organisation der Fahrradbörse übernimmt, trifft sich wieder ab April zu Ausfahrten dienstags und donnerstags auf dem Marktplatz. An den bis zu 40 Kilometern langen Touren nehmen zwischen zehn und 25 Mountainbiker teil. Donnerstags gibt es seit einigen Jahren zusätzlich einen E-Biker-Treff, der ebenfalls gut angenommen wird.

Zum Fahrradbörse-Jubiläum beim verkaufsoffenen Sonntag des HGV am 2. April hat Ludwig Stiehle den zweifachen Trail-Weltmeister Andreas Kromer engagiert. Auf seinem Rad zeigt dieser in einem Parcours mit Paletten und einem ausrangierten Auto halsbrecherische Kunststücke. Es sind drei Auftritte geplant: um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr sowie 15.30 Uhr jeweils auf dem Marktplatz.

Wer an der Fahrradbörse verkaufen will, kann seine Räder von 10 bis 12.30 Uhr abliefern. Punkt 13 Uhr startet der Verkauf.