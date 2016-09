Sulz a. N. Das Gremium fühlt sich hintergangen

Mit Bürgermeister Gerd Hieber und Hauptamtsleiter Hartmut Walter hatte der Ortschaftsrat ein klärendes Gespräch im Rathaus (wir berichteten). Das Ergebnis war: Weder die Ortschaftsräte noch der Ortsvorsteher können so ohne weiteres aus ihren Ämtern scheiden. Von der Stadt wollten die Räte vor allem wissen, ob Mühleck als Amtsperson oder privat aufgetreten sei. Die Antwort: Er habe den Kauf als Privatmann getätigt. Die gleiche Frage stellte das Gremium an die Volksbank. Auf deren Antwort warten die Renfrizhauser Räte noch. Die Volksbank, so Szabady, habe offenbar keine Bedenken gehabt, weil sie wohl dachte, der Ortsvorsteher habe über seine Kaufabsichten das Gremium in Kenntnis gesetzt. Wenn Mühleck gesagt habe, der Kauf sei mit dem Ortschaftsrat abgesprochen worden, dann wäre der Verkauf anfechtbar, meinte Tobias Gäckle. Für Szabady ist es jedenfalls an der Zeit, dass nun die Stadt Sulz ihre Rechtsmittel ausschöpft und prüft, ob alles rechtens gelaufen sei, auch in moralischer Hinsicht.

Offen ist allerdings die Frage, ob die Stadt, falls es noch möglich wäre, überhaupt das Haus kaufen würde. Szabady: "Wenn man wüsste, dass das Gebäude wieder zu haben wäre, könnte man das Grundstück überplanen lassen." Der nächste Schritt, kündigte Kimmich an, werde das Gespräch mit der Volksbank sein.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher sieht er als schwierig an. "Wir sind hintergangen worden – von Mühleck wie von der Volksbank", betonte Szabady.

Gefragt wurde unter anderem, ob ein Misstrauensantrag gegen den Ortsvorsteher möglich wäre. Auch eine Unterschriftensammlung wurde angeregt. Die Bürge könnten Druck ausüben, beispielsweise durch Leserbriefe, regte Gäckle an. Kimmich schlug vor, außerhalb des Rathauses eine Veranstaltung mit Diskussion abzuhalten.