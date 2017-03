Sulz a. N. Das gelbe Monster als Trickfilm

In der Töpferwerkstatt sind Eline und ihre Mutter eifrig am Gestalten. Ein Windlicht entsteht in Bandkeramik. Eine Schnecke, eine Raupe, Blumen und Pilze warten schon auf ihren Brand. Bunte Sandbilder reizen auch kleinere Kinder. Regenbögen entstehen in Feinarbeit als Kartendekor. Allen Kindern machte es sichtlich Spaß und sie betätigen sich gerne als Künstler, ist ihr Werkeln doch gleich von Erfolg gekrönt. Denn die Themenangebote sind altersgerecht und vom Umfang her angemessen.