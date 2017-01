Sulz a. N. Briefkasten für die Kunden montiert

Nach der Schließung der Bankfiliale hatte die Volksbank den Dürrenmettstetter Bankkunden diese Möglichkeit versprochen. Der Briefkasten, der über einen gesicherten Mechanismus verfügt, wird zweimal wöchentlich geleert.

Ortsvorsteher Robert Trautwein und Siegfried Dölker montierten am letzten Tag des Jahres den schweren Metallbriefkasten an und übergaben den Schlüssel an Jonathan Maier, Bankkaufmann der Geschäftsstelle Sulz, der die Leerung übernehmen wird.

Der Briefkasten kann ab sofort genutzt werden. Volksbank-Kunden können Überweisungen und weitere Mitteilungen an die Bank einwerfen. "Damit ersparen sich die Kunden den Weg nach Sulz", weist Jonathan Maier auf den neuen Service hin.