Sulz a. N. Apfelsaft findet Abnehmer

Sulz-Bergfelden. Wer an den vergangenen Wochenenden an den Streuobstwiesen im Bereich des Bergfelder Schafstalls vorbeikam, traf stets auf ein paar Baumpfleger der örtlichen Streuobstfreunde. Nicht so am vergangenen Samstag. Der Arbeitsschwerpunkt der ehrenamtlich Tätigen befand sich diesmal in der Ortsmitte. Dort stand zwar kein Obstbaum, stattdessen aber ein Verkaufsstand. "Älles Obscht! Bergfelder Apfelsaft – von heimischen Streuobstwiesen" war dort zu lesen.