Sulz a. N. Albeck-Schüler zählen den Verkehr

Sulz-Mühlheim. Ein Polizist winkte Autofahrer zwischen Mühlheim und Holzhausen an den Straßenrand. Sie hatten allerdings keine Kontrolle zu befürchten: Eine Schülerin fragte lediglich, woher der Fahrer kam, wohin er wollte und was er am Zielort vorhabe.

Drei Mädchen saßen an einer Rechtskurve in der Mühlheimer Ortsmitte. Sie notierten die Fahrzeuge, die an der Stelle vorbeifuhren oder abbogen. Es gab gestern im Ort, unter anderem auch Richtung Empfingen, sowie in Renfrizhausen und Bergfelden weitere Zählstellen.

Die Neunt- und Zehntklässler des Sulzer Gymnasiums hatten einen langen Arbeitstag. Die erste Schicht begann ihren Dienst bereits um 6 Uhr und musste dann sieben Stunden bis zur Ablösung ausharren. Die Zählung dauerte bis 20 Uhr, die Befragung bis 18 Uhr.