Stuttgart/Dormettingen Blechduell: Blasmusik mal anders

Sie alle werden die eingereichten Beiträge auf Herz und Nieren prüfen – oder besser gesagt auf Rhythmik, Dynamik, Zusammenspiel, Performance und Originalität. Die 24 besten Bands kommen in die nächste Runde. Sie treten bei den Vorentscheiden im Juni gegeneinander an.

Rhythmik, Originalität und Dynamik werden geprüft

Dort werden nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum vor Ort, die Zuhörer vor dem heimischen Radio und vor dem PC gefragt. Abgestimmt wird per Ted, Online und via SMS. Die Erstplatzierten der vier Vorrunden ziehen direkt ins Finale ein. Dieses findet am Freitag, 30. Juni, in Dormettingen (Zollernalbkreis) statt.

Doch auch die Zweitplatzierten haben noch eine Chance ins Finale zu kommen. So sie sich die Gunst ihres Publikums erspielt haben: Selbiges wird in der Woche vor dem großen Finale noch zwei Wildcards an seine Favoriten vergeben. Wer folgt auf die Siegerband von 2016, die Baaremer Luusbuäbä aus Gutmadingen (Kreis Tuttlingen)? Der Wettbewerb wird es zeigen.

Auftritt beim Woodstock der Blasmusik

Mitmachen lohnt sich jedenfalls, denn der Preis behält eine besondere Überraschung vor: Die Siegerband wird am 1. Juli beim Woodstock der Blasmusik im österreichischen Ort im Innkreis dabei sein. Nicht als Zuschauer, wohlgemerkt. Sondern als Act auf der Mainstage, der Hauptbühne des beliebten Blechblasfestivals. Dieses lockt zahlreiche Besucher an.

