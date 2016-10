Straßberg Überschuss im Waldhaushalt

Ausführlich stellte Oberforstrat Klaus Richert von der Forstamts-Dienststelle Albstadt mit Eugen Seyboldt, dem Leiter der Holzverkaufsstelle Albstadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung Zahlen und Fakten vor. Anwesend war auch der Revierleiter Wolfgang Maier.

In der zehnjährigen Forsteinrichtung sind laut Seyboldt jährlich durchschnittlich 3650 Festmeter Holzeinschlag vorgesehen. Dieses Jahr bleibt der Einschlag etwas darunter; 3420 Festmeter sollen es bis zum Jahresende sein. 2960 Festmeter wurden bislang eingeschlagen, laut Seyboldt steht ein Hieb noch aus, welcher im November vollzogen werden soll. Durch Holzerlöse, Jagdpacht und sonstige Ersätze lagen die Einnahmen bei rund 216 000 Euro. Nach Abzug aller Ausgaben steht ein Überschuss von 14 400 Euro, "unser Ziel haben wir locker erreicht". Mit dem Ergebnis zeigte sich auch Bürgermeister Markus Zeiser zufrieden.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wird das erwartete Ergebnis im Normalfall noch höher ausfallen. Die Forstleute führen dies auf positive Rahmenbedingungen zurück, da Naturkatastrophen ausblieben. So falle wenig Schadholz oder Käferholz an, was zu stabilen Preise führe. Erreicht wurde, dass künftig für Albstadt, Straßberg, Bitz und Winterlingen ein einheitlicher Brennholzpreis bezahlt wird.