Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Verena, den die "Kobolde" und "Riesen" mit einem Klangspiel gestalteten und in dem Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki die Martinslegende erzählte, begann die Sankt-Martins-Feier des Kindergartens Schmeienzwerge in Straßberg. Nach dem Segen erhellte ein Laternenzug die Straßen. Ziel war der Kindergarten. Dort warteten bereits warme Getränke und Brezeln. Eine Delegation des Musikvereins erfreute Eltern, Kinder und das Kindergartenteam mit Sankt-Martins- und Laternenliedern. Es gab kräftigen Applaus. Foto: Narr