Straßberg Mehr Sicherheit für ältere Autofahrer

Zollernalbkreis. Themenschwerpunkte sind Neuerungen im Straßenverkehr, Sofortmaßnahmen am Unfallort, fahrpraktische Übungen, Medikamente und Straßenverkehr sowie Gefahrenstellen im Zollernalbkreis.

Die ganztägigen Veranstaltungen finden in Straßberg in der Schmeienhalle statt. Sie beginnen jeweils um 9 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr. Dazu können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen anmelden. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro erhoben.

Für das Sicherheitstraining, das bereits seit sieben Jahren im Zollernalbkreis angeboten wird, wurde der Arbeitskreis beim Landestag der Verkehrssicherheit in Horb ausgezeichnet. Informationen und Anmeldung unter www.gib-8-zak.de.