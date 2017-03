Straßberg Aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken

Gute Führung, mehrere Sparten und guter Zusammenhalt zeichnen den TV Kaiseringen aus, der sich in familiärer Atmosphäre zur Hauptversammlung im Gasthaus "Hohenzoller" getroffen hat, wo Vorsitzender Stefan Räffle zufrieden auf das vergangene Vereinsjahr und die vielen Aktivitäten blickte.

Das Jahr seines 110-jährigen Bestehens hat der TV mit einer Fackelwanderung im Januar begonnen. Die Jubiläumsfeier wird im Juli stattfinden.

Derzeit gehören dem TV 112 Mitglieder an, und der Bericht von Schriftführerin Doris Roscic unterstrich, dass in dem kleinen, aber rührigen Verein viel bewegt wurde: neben dem Sportbetrieb zwei Altpapiersammlungen, und auch am Umwelttag der Gemeinde beteiligte sich der TV.