Die Skischule Straßberg hat das Winterwetter genutzt und einen Skikurs organisiert, an dem knapp 40 Kinder teilnahmen. Dabei bewahrheitete sich, dass 90 Prozent des Erfolges der Vorbereitung zu verdanken sind. Unter Anleitung bestens vorbereiteter Skilehrer unternahmen die jüngsten Wintersportler am Samstag ihre ersten Ski-Gehversuche am Straßberger Skihang, "Piz Bol" genannt. Am Sonntag fand dann das Skiabschlussrennen unter den Augen der Eltern, Omas, Opas und weiterer Zuschauer statt. Dabei wurde deutlich, welch große Fortschritte man in kurzer Zeit machen kann. Die kleinen Skiasse waren sichtlich stolz auf ihre Urkunden, die sie nach dem Kurs erhielten. Am Samstag, 14. Januar, von 13.30 bis 15.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, von 10 bis 12 und von 13.30 bis 15.30 Uhr findet der erste Skikurs der Saison für Kinder ab vier Jahren statt. Eine Anmeldung unter der Mailadresse skischule@skiclub-strassberg.de oder der Telefonnummer 0178/9 72 28 84 ist erforderlich; Nachmeldung und Gruppeneinteilung erfolgen vor Ort. Foto: Bodis