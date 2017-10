Heiko Mlejnek, in Ebingen wohnhafter Technischer Regierungsamtsinspektor im Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten a. k. M., gehört seit 25 Jahren dem öffentlichen Dienst an. Der gelernte Industriemechaniker – ausgebildet wurde er bei Heckler & Koch in Oberndorf – trat nach dem Erwerb der Fachhochschulreife 1994 die Beamtenausbildung im mittleren Technischen Dienst an, schloss sie 1995 erfolgreich ab und war dann bis 1999 als Ausbilder im Selbst- und Brandschutz in der ABC- und Selbstschutzschule in Stetten a.k.M. tätig, 2000 wurde er zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (FAS) ausgebildet; seither ist er im Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten tätig. Seit 2007 gehört er dem Freiwilligen Polizeidienst an. Nils Bernhardt vom Bundeswehrdienstleistungszentrum überreichte die Dankesurkunde, Glückwünsche gab es vom Personalratsvorsitzenden Ewald Hoffmann und der Gleichstellungsbeauftragten Marlies Dorroch.