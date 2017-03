Stetten am kalten Markt Verletzte bei Streit unter Flüchtlingen

Sigmaringen. Laut Polizei war der 27-Jährige, der in einem anderen Gebäude untergebracht ist als das Opfer, aus bislang unbekannten Gründen in dessen Zimmer eingedrungen und hatte es mit einer zerbrochenen Schnapsflasche attackiert – beide Männer waren alkoholisiert. Zwei weitere Marokkaner versuchten ihn aufzuhalten und wurden dabei selbst leicht verletzt. Erst dem Sicherheitsdienst gelang es, den Angreifer zu überwältigen. Der 18-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden; der Angreifer, der auch leicht verletzt war, kam in Polizeigewahrsam.