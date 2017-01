Stetten am kalten Markt Schlägerei unter Flüchtlingen

Sigmaringen. Eine Massenschlägerei meldete das Sicherheitspersonal am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr in der Landesaufnahmestelle in Sigmaringen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eilten unverzüglich zu Hilfe und trafen auf rund 40 stark aufgebrachte Schwarzafrikaner, die lautstark damit drohten, bestimmte marokkanische Männer umbringen zu wollen. Dem Sicherheitspersonal gelang es jedoch, ihnen den Weg zu versperren, indem die Helfer eine Türe im Flur blockierten.