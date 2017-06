Stetten am kalten Markt Nach tödlichem Hundebiss: Wird Kangal zum Listenhund?

Stetten am kalten Markt - Nach der tödlichen Beißattacke in Frohnstetten ist erneut die Diskussion um die sogenannten Listenhunde entflammt. Am 30. Mai hatte ein Kangal in Stetten-Frohnstetten eine 72-jährige Frau angegriffen und getötet. In den Bundesländern Hamburg und Hessen gilt der türkische Herdenschutzhund bereits als gefährliche Rasse. Sollte Baden-Württemberg nachziehen?