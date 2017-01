Stetten a. k. M. Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 9 Uhr an einem Zaun in der Steinbeisstraße verursacht. Dort beobachteten Zeugen, wie er zuerst bei einer Firma Waren ausgeliefert hatte und dann beim Wenden einen Zaun streifte, meldet die Polizei. Danach stieg der Fahrer aus dem Lastwagen, sah sich den Schaden an und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davon. Den Fahrer haben die Polizeibeamten mit Hilfe der Zeugenaussagen ermittelt.