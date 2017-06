Starzach Zahlreiche Tipps für die Hobbygärtner

Starzach-Bierlingen. Am Ende waren es über 80 Besucher, die die Gelegenheit wahrnahmen, Hennigs Kakteengarten in Bierlingen zu besuchen. Werner und Jutta Hennig waren erstaunt und erfreut über so viel Interesse. Besucher kamen aus Horb, Kiebingen und natürlich Starzach und der näheren Umgebung.