Starzach In Wachendorf schlummern Talente

Kulturelles Brauchtum von Wachendorf soll gepflegt werden

Andere wiederum treten nur sporadisch bei vereinsinternen Veranstaltungen und Festen auf die Bühne. Auch die Band "The Core" spielt hauptsächlich aktuelle Songs aus Rock und Pop in eigenem Stil. Mit dabei ist auch der bekannte Gitarrist Horst Köhler, Lehrer an der Musikschule Rottenburg.

Die Initiatoren des Events wollen zum einen das alte kulturelle Brauchtum Wachendorfs mit dem Ortsbild prägenden Schloss der Familie von Ow pflegen und erhalten und zum anderen aufzeigen, wie es heute singt und musiziert.